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17:20 04.07.2017

Украина получила оборудование и ПО на EUR1 млн- Грицак

В рамках первого этапа сотрудничества с Трастовым фондом Украина–НАТО в сфере киберзащиты Украина получила техническое оборудование и программное обеспечение на сумму EUR1 млн, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Сумма по первому траншу составляет около 1 млн евро. У наших специалистов достаточно хорошая квалификация для того, чтобы работать на этом оборудовании. В программу реализации первого этапа входит не только поставка оборудования, но и тренинги", - сказал В.Грицак журналистам после церемонии завершения первого этапа сотрудничества Украины с Трастовым фондом Украина – НАТО в сфере киберзащиты.

Он также добавил, что в ближайшее время эта техника будет установлена "на базе Министерства иностранных дел".

"Мы очень ценим вклад стран участниц Трастового фонда Украина-НАТО, которые поддерживают Украину в вопросах построения собственной системы кибербезопасности", - отметил В.Грицак.

В свою очередь, заместитель Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Сорин Дукару сообщил: "Мы сейчас находимся на завершающей стадии первого этапа. Предусматриваются тренинги для украинских экспертов, а также предоставление самого технического обеспечения для Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Службы безопасности Украины".

Трастовый фонд НАТО по содействию Украине в усилении национальных возможностей киберзащиты учрежден решением саммита НАТО в 2014 году. Интересы украинской стороны представляет СБУ.

В 2015 году в Киеве было подписано соглашение между СБУ и румынской Службой информации на уровне руководителе спецслужб, в котором предусматривалось создание в Украине сети ситуационных центров реагирования на компьютерные инциденты. В январе 2017 года было подписано дополнительное соглашение между СБУ и румынской Службой информации к соглашению о реализации Трастового фонда Украина-НАТО, которое определило перечень технического оборудования и программного обеспечения, которые будут поставляться в Украину.

В соответствии с положениям этого дополнительного соглашения, румынская сторона провела тендерные процедуры и по состоянию на 1 июля 2017 года техническое оборудование и программное обеспечение, предусмотренные для поставки в Украину, в рамках первого этапа уже доставлены в Украину (на базе СБУ МИД Украины и Госспецсвязи) и проходят интеграцию в инфраструктуру национальной системы кибербезопасности.

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