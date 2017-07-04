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16:46 04.07.2017

Реальной целью мощнейшей кибератаки была дестабилизация ситуации внутри Украины – Грицак

Украинские правоохранители совместно с международными специалистами продолжают устанавливать обстоятельства мощной кибератаки против украинских частных и государственных структур 27 июня.

"Сегодня наши специалисты при взаимодействии с экспертами США, Великобритании и компании Microsoft проводят совместные мероприятия по установлению обстоятельств этой кибератаки", - сказал глава СБУ Василий Грицак во вторник в ходе церемонии завершения первого этапа сотрудничества Украины с Трастовым фондом Украина – НАТО в сфере киберзащиты.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у украинских правоохранительных органов доказательства причастности российских спецслужб к организации этой атаки, В.Грицак отметил: "К сожалению, я не могу до конца сказать то, что мне очень хочется сказать, поскольку уголовные производства находятся в Национальной полиции, но даже во время неформального общения с нашими партнерами мы приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной кибератаки были задействованы значительные силы".

При этом, отметил глава СБУ, из того, что установлено на сегодняшний день, к организации этой атаки причастны хакерские группировки, которые в свое время атаковали украинские энергетические предприятия и финансовые учреждения при помощи вирусов, в том числе "Blackenergy".

"Все это было сделано под видом финансовой цели (вымогательства средств – ИФ), а на самом деле цель была – дестабилизация ситуации внутри нашего государства", - подчеркнул глава украинской спецслужбы.

В.Грицак также добавил: "Мы выявили и зафиксировали новый способ заражения через бухгалтерское программное обеспечение".

Глава СБ Украины вновь подчеркнул: "Эту хакерскую атаку мы расцениваем как звено в цепи, которая была до того. Это было направлено на дестабилизацию ситуации внутри государства".

Как сообщалось, во вторник, 27 июня, компьютерные сети Кабмина, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Эксперты предварительно называют ее крупнейшей подобной кибератакой в Украине.

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