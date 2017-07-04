События

16:23 04.07.2017

Днепропетровский облсовет может признать нардепа Яроша бойцом-добровольцем

Депутаты Днепропетровского облсовета на сессии 14 июля рассмотрят вопрос о признании 85 участников боевых действий, в том числе и бывшего лидера "Правого сектора" а ныне внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яроша, бойцами-добровольцами.

Как сообщает во вторник пресс-служба Днепропетровского облсовета, накануне сессии комиссия по признанию бойцов-добровольцев рассмотрела заявления от участников боевых действий и вынесла на рассмотрение депутатов облсовета 85 кандидатур.

"Такой подход позволяет на региональном уровне привлечь больше внимания общественности к проблемам наших защитников и отдать дань уважения настоящим патриотам", - отметил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

Как сообщалось, в 2016 году Днепропетровский областной совет решил признать бойцами-добровольцами лиц, принимавших участие в войне на востоке Украины в составе добровольческих формирований. Для этого при областном совете была создана комиссия, которая рассматривает документы от бойцов и выносит кандидатуры для голосования на сессию. На сессии облсовета в марте 2017 года депутаты впервые проголосовали за признание добровольцев на региональном уровне. Тогда официально признали 30 человек. Каждый из них непосредственно находился в зоне боевых действий, что было обязательным условием для утверждения кандидатуры.

"Первыми, кто стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины, были именно добровольцы. Это мужчины и женщины, которые не имеют никакого отношения ни к Вооруженных Сил Украины, ни в МВД и Национальной гвардии. Наша комиссия занимается изучением документов, предоставляющих основание для признания добровольцев и помогает защитникам взаимодействовать с органами исполнительной власти и местного самоуправления", - отметил заместитель председателя облсовета и сопредседатель комиссии Мгер Куюмчян.

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