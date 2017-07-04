События

14:01 04.07.2017

СБУ запретила въезд в Украину чешскому депутату Шарапатке

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны чешскому депутату Милану Шарапатке на срок до 21 октября 2018 года.

"Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму запретило въезд чешскому депутату Милану Шарапатке до 21 октября 2018 года за действия, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБ Украины.

То есть, разъяснили в украинской спецслужбе, указанный гражданин Чехии посещал временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым с нарушением действующего законодательства Украины.

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