СБУ запретила въезд в Украину чешскому депутату Шарапатке

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны чешскому депутату Милану Шарапатке на срок до 21 октября 2018 года.

"Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму запретило въезд чешскому депутату Милану Шарапатке до 21 октября 2018 года за действия, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБ Украины.

То есть, разъяснили в украинской спецслужбе, указанный гражданин Чехии посещал временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым с нарушением действующего законодательства Украины.