События

13:48 04.07.2017

Кабмин упростил процедуру смены имени и получения паспорта юными украинцами

Кабинет министров Украины отменил необходимость предъявлять свидетельство о рождении и справку с места жительства при изменении имени гражданами, достигшими 14-лет.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Таким образом, для изменения имени гражданам, которые уже достигли 14-летнего возраста, необходимо подать только заявление о желании сменить имя, а также заявление от родителей или опекуна о согласии на такую процедуру.

Кроме того, правительство отменило норму, согласно которой граждане, которым не более месяца тому назад исполнилось 16 лет и они не получили паспорт, должны подавать свидетельство о рождении и справку с места жительства.

Данное решение связано с тем, что граждане Украины получают паспорт в виде ID-карточки с 14 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Двое украинских военных погибли, трое получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

Большая делегация Европарламента посетит зону АТО на нынешней неделе

Убытки, причиненные преступной организацией, участником которой является С.Курченко, превышают 14 млрд грн

В деле о "вышках Бойко" идет следствие в отношении действующего народного депутата

Следующее представление Луценко может быть на нардепа Бакулина

ПОСЛЕДНЕЕ

Следователи ГПУ допрашивают сотрудников ПриватБанка и Нацбанка

СБУ запретила въезд в Украину чешскому депутату Шарапатке

"TI Украина" обеспокоена отсутствием публикации решения суда о конфискации $1,5 млрд "семьи" Януковича

Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевсовета с нарушением регламента

"Национальный корпус" митинговал возле посольства Италии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА