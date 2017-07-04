Кабмин упростил процедуру смены имени и получения паспорта юными украинцами

Кабинет министров Украины отменил необходимость предъявлять свидетельство о рождении и справку с места жительства при изменении имени гражданами, достигшими 14-лет.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Таким образом, для изменения имени гражданам, которые уже достигли 14-летнего возраста, необходимо подать только заявление о желании сменить имя, а также заявление от родителей или опекуна о согласии на такую процедуру.

Кроме того, правительство отменило норму, согласно которой граждане, которым не более месяца тому назад исполнилось 16 лет и они не получили паспорт, должны подавать свидетельство о рождении и справку с места жительства.

Данное решение связано с тем, что граждане Украины получают паспорт в виде ID-карточки с 14 лет.