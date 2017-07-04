"TI Украина" обеспокоена отсутствием публикации решения суда о конфискации $1,5 млрд "семьи" Януковича

Общественная организация "Transparency International Украина" обеспокоена отсутствием публикации решения суда о конфискации $1,5 млрд преступной организацией бывшего президента Украины Виктора Януковича и прогнозирует, что это даст основания Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) обязать Украину возвратить данные средства собственникам.

"Отсутствие решения суда в публичном доступе порождает сомнения в его юридической чистоте. В случае, если это решение принято с нарушением норм материального или процессуального права, это создаст основание для его обжалования в международных судебных институтах, и можно допустить, что в случае его необоснованности будет принято решение, что были нарушены права конкретных собственников этого имущества, и Европейский суд по правам человека может обязать Украину возвратить более миллиарда (долларов США - ИФ) собственникам через несколько лет в иностранной валюте, независимо от курса, из государственного бюджета", - сказал представитель общественной организации "Transparency International Украина" Андрей Слюсар журналистам во вторник в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Слюсар напомнил, что Краматорский городской суд принял решение о конфискации $1,5 млрд три месяца назад, однако до сих пор приговор не обнародован.

В то же время, глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействию коррупции Егор Соболев в ходе комитетских слушаний во вторник в Киеве предложил подать иск против военной прокуратуры Украины и Государственной судебной администрации.

"Надо готовиться к судебному процессу, и у меня предложение: подать иск против Главной военной прокуратуры и против организации, которая засекретила эти данные - это Государственная судебная администрация и их государственное предприятие. Я не думаю, что мы не сможем с миром с ними договорить и получить это решение", - сказал Е.Соболев.

Как сообщалось, 28 апреля 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Краматорский суд Донецкой области принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

В этот же день пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины окружения В.Януковича.