Госпогранслужба запретила въезд в Украину 70 российским артистам

Государственная пограничная служба Украины поставила запрет на въезд в Украину 70 российским артистам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер ведомства Олег Слободян.

"На данный момент въезд в Украину запрещен 70 российским артистам", - сказал О.Слободян.

По его словам, запрет на въезд поставлен на три года, причина – незаконное посещение Крыма.

Комментируя информацию СМИ о том, что якобы украинские пограничники отказали российскому актеру Владимиру Машкову во въезде в Украину, спикер погранведомства сказал: "Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно украинские пограничники с ним не имели дело".

"В случае если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение", - пояснил О.Слободян.