События

11:54 04.07.2017

Журналист Александр Чаленко объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск украинского журналиста Александра Чаленко, который с 2014 года проживает в Российской Федерации.

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", А.Чаленко разыскивается управлением СБУ в Харьковской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Указывается, что А.Чаленко скрывается от украинских правоохранительных органов с 22 января 2016 года. Есть постановление суда о разрешение на его задержание.

В Украине А.Чаленко работал в газете "Сегодня", интернет-издании "Обозреватель", в России работает обозревателем на сайте Ukraina.ru.

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Интерфакс-Украина
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