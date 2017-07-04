Журналист Александр Чаленко объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск украинского журналиста Александра Чаленко, который с 2014 года проживает в Российской Федерации.

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", А.Чаленко разыскивается управлением СБУ в Харьковской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Указывается, что А.Чаленко скрывается от украинских правоохранительных органов с 22 января 2016 года. Есть постановление суда о разрешение на его задержание.

В Украине А.Чаленко работал в газете "Сегодня", интернет-издании "Обозреватель", в России работает обозревателем на сайте Ukraina.ru.