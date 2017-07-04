События

10:36 04.07.2017

С начала АТО статус участника боевых действий получили более 206 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ

В Министерстве обороны Украины сообщают, что с начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 206 тыс. военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины.

"С начала АТО статус участника боевых действий получили более 206 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ, участников АТО", - сообщил на брифинге во вторник спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Он также проинформировал, что с начала проведения АТО поощрительные награды от Минобороны получили более 41,5 тыс. человек, 13,32 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ получили государственные награды.

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Интерфакс-Украина
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