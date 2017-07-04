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10:22 04.07.2017

16 стран – членов НАТО приняли украинских военнослужащих для лечения

Лечение в странах НАТО прошли или проходят 630 украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в зоне АТО, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Я хочу поблагодарить страны НАТО за поддержку и помощь в реабилитации украинских раненых (военнослужащих- ИФ). На сегодня 630 раненых украинских прошли или проходят лечение за границей - в 16-ти странах-членах НАТО", - сказала она в ходе конференции во вторник в Киеве.

И.Геращенко отметила, что в вопросе психологической реабилитации военных у Украины уже есть опыт, которым она может делиться с международными партнерами.

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Интерфакс-Украина
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