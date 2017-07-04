Археологи сообщили об обнаружении игрушечного динозавра

Археологи на раскопках в новгородском городе Старая Русса (РФ) нашли загадочную игрушку, очень похожую на динозавра, сообщили в понедельник в Старорусской археологической экспедиции (САЭ).

Согласно информации САЭ, находка сделана на раскопе центральной, Соборной площади города. Глиняная игрушка находилась в культурном слое XVII-XVIII веков.

"Зооморфная свистулька с четырьмя дырочками хорошо сохранилась, она - почти целая. Вот только зверь, которого она изображает, - натурально динозавр. Длинная шея, сравнительно короткие ножки... Да еще и в ошейнике", - сообщили в САЭ.

Источник фото: Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ \ Interfax

Ученые затрудняются предположить, какого именно животного около 300 лет назад изготовил древний мастер.

"Шутки - шутками, а в самом деле интересно, что это за зверь. На коня не похож. И не птица, потому что с четырьмя ногами", - добавили в экспедиции.

По материалам interfax.ru