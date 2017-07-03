Если обязательства бывших владельцев ПриватБанка не будут выполнены, то будет уголовная ответственность за невыполнение закона - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что если обязательства бывших акционеров ПриватБанка не будут выполнены, то будет уголовная ответственность за невыполнение закона

"Если обязательства выполнены, то по ним будут соответствующие решения, если они не выполнены, в том числе Национальный банк это засвидетельствует и потом наступает уголовная ответственность за невыполнение закона", - сказал он в эфире ICTV в понедельник. Премьер отметил, что Приватбанк является стабильным.

По его словам, возглавивший банк после национализации Александр Шлапак предупреждал изначально, что занимает эту должность временно для его стабилизации.

"Он свою работу выполнил. Сейчас он подал в отставку, более того, премьер-министр, правительство уже не назначают руководителя - это назначает независимый наблюдательный совет. Наблюдательный совет рассмотрит это заявление и будет принимать решение. Я считаю, что Александр Шлапак очень высококвалифицированный, очень честный и профессиональный управленец", подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщалось, бывшие акционеры ПриватБанка продолжают переговоры по реструктуризации имеющихся перед финучреждением обязательств, сообщил один из экс-владельцев банка Игорь Коломойский в понедельник службе новостей ТСН.uа.