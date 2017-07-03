События

22:09 03.07.2017

Девять человек травмированы при наезде автомобиля в Бостоне

По предварительным данным, не менее десяти человек получили травмы различной степени тяжести при наезеде автомобиля на пешеходов в Бостоне, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на полицию штата. Пострадавших госпитализировали в городские больницы. Полиция и бригады медиков работают на месте происшествия.

Инцидент произошел в районе таксопарка Международного аэропорта Логан: автомобиль въехал в группу прохожих на востоке Бостона (штат Массачусетс, США). По данным издания Boston Globe, водителем автомобиля оказался 56-летний мужчина. Его допрашивает полиция. По словам представителя полиции, инцидент не связан с терроризмом.

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