События

19:30 03.07.2017

В Нацгвардии внедрили институт капелланства

Национальная гвардия Украины стала первым украинским военным формированием, в котором внедрен институт капелланства.

"Уже сегодня 38 военных священников подписали трудовой договор и являются работниками НГУ", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба Нацгвардии Украины.

Первое собрание военных капелланов началось в понедельник в городе Золочев Львовской области и продлится до 8 июля. За это время, кроме теоретических занятий, священников научат основам тактической медицины и проведут занятия по взаимодействию психологов и капелланов во время выполнения гвардейцами боевых задач в экстремальных условиях.

"Институт капелланства - новинка для Украины, а Национальная гвардия Украины стала первым военным формированием, где его ввели. В соответствии с требованиями, чтобы стать капелланом, необходимо знание украинского языка, несколько лет службы в пастве и рекомендация от духовного старшины", - сообщают в пресс-службе военного формирования.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Херсонской области тушат лесной пожар

Суд избрал меру пресечения по "делу Онищенко" Постному

В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в ДТП в Баварии

ДТП с рейсовым автобусом в Баварии привело к гибели 18 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Индии за полдня посадили 66 млн деревьев

На блокпосту под Волновахой задержан "главный казак "ДНР"

В суд направлено 47 обвинительных актов в отношении экс-депутатов Верховного совета АРК

Бывший соратник Трампа Манафорт выступит на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования "российского дела"

Один украинский военный погиб, еще один ранен в зоне АТО в понедельник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА