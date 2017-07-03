В Нацгвардии внедрили институт капелланства

Национальная гвардия Украины стала первым украинским военным формированием, в котором внедрен институт капелланства.

"Уже сегодня 38 военных священников подписали трудовой договор и являются работниками НГУ", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба Нацгвардии Украины.

Первое собрание военных капелланов началось в понедельник в городе Золочев Львовской области и продлится до 8 июля. За это время, кроме теоретических занятий, священников научат основам тактической медицины и проведут занятия по взаимодействию психологов и капелланов во время выполнения гвардейцами боевых задач в экстремальных условиях.

"Институт капелланства - новинка для Украины, а Национальная гвардия Украины стала первым военным формированием, где его ввели. В соответствии с требованиями, чтобы стать капелланом, необходимо знание украинского языка, несколько лет службы в пастве и рекомендация от духовного старшины", - сообщают в пресс-службе военного формирования.