Бывший соратник Трампа Манафорт выступит на слушаниях в Конгрессе в рамках расследования "российского дела"

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт ответит на вопросы членов комитета по разведке Палаты представителей США в ходе слушаний в рамках разбирательства о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

По данным агентства, журналист телеканала "Фокс ньюс" Чад Пергрэм, освещающий события в Конгрессе США, сообщил о предстоящем слушании в комитете по разведке при участии П.Манафорта на своей странице в "Твиттере".

Он не уточнил, в какой день состоятся слушания, однако известно, что оно пройдет "в скорейшем времени".

П.Манафорт наряду с экс-советником Д.Трампа по вопросам нацбезопасности Майклом Флинном считается основным фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года.

П.Манафорт покинул предвыборную команду Д.Трампа в августе прошлого года после обвинений в том, что он, предположительно, получал финансовые средства от экс-президента Украины Виктора Януковича, у которого до этого работал советником.