События

17:42 03.07.2017

ДТП с рейсовым автобусом в Баварии привело к гибели 18 человек

По меньшей мере, 18 человек стали жертвами автоаварии с участием рейсового автобуса в Баварии на юге Германии, пишет в понедельник немецкая газета "Вохенблатт".

Еще не менее 30 человек получили травмы и были направлены в близлежащие больницы. При этом двое из них получили ранения, которые угрожают их жизни.

Пламя, охватившее автобус после ДТП, было настолько сильным, что от транспортного средства остался лишь металлический каркас, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, попал в ДТП в Баварии и загорелся.

На месте происшествия по-прежнему проводятся поисково-спасательные работы, трасса перекрыта.

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