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16:26 03.07.2017

ЕС запускает единую систему контроля въезда-выезда на своих внешних границах

Единая система контроля въезда-выезда начнет работать на внешних границах Евросоюза, соответствующий законопроект получил политическую поддержку Европарламента и Совета ЕС, сообщила в понедельник Еврокомиссия.

Система, работа над которой велась с апреля прошлого года, будет регистрировать данные о въезде и выезде граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ союза.

Как отмечается в коммюнике, "это позволит лучше контролировать легальные краткосрочные поездки (граждан третьих стран в ЕС), выявлять незаконно задержавшихся и поможет общей модернизации управления внешними границами ЕС".

"Система въезда-выезда вместе с Европейской системой информации и разрешения поездок (ETIAS) будет способствовать усилению контроля внешних границ и внутренней безопасности", - говорится в коммюнике.

Это очередной шаг в дальнейшем усилении контроля внешних границ, предпринятый Брюсселем на фоне миграционного кризиса и роста террористической угрозы. Ранее были введены систематический контроль всех, кто пересекает внешнюю границу, в том числе граждан ЕС, начато создание Европейской пограничной и береговой охраны в помощь национальным пограничным службам стран ЕС, границы которых совпадают с внешними рубежами союза.

Обсуждение документа продолжится на техническом уровне между Европарламентом и Советом ЕС, прежде чем они совместно примут окончательный текст.

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