События

15:34 03.07.2017

Гонконг впервые возглавил список городов с самой дорогой элитной недвижимостью

Гонконг в 2016 году впервые возглавил список локаций с самой дорогой первоклассной недвижимостью, свидетельствует ежегодный рейтинг Christie's International Real Estate Luxury.

Между тем Лондон переместился на второе место как с точки зрения цены за квадратный фут, так и по средней стоимости объекта. Спрос на элитное жилье в британской столице снизился из-за решения о выходе страны из ЕС и изменений налогообложения сделок с недвижимостью. Вместе с тем ослабление курса фунта поддержало интерес иностранных инвесторов к этому рынку.

На третьем месте оказался Нью-Йорк, в топ-5 также вошли Лос-Анджелес и Сингапур.

Как отмечает Christie's International Real Estate, в прошлом году в Гонконге прошли четыре сделки с недвижимостью дороже $100 млн, причем одна из них установила новый рекорд для всего региона - $270 млн. В 2017 году Гонконг, скорее всего, сохранит первенство благодаря очередному рекорду: основатель компании Biel Crystal Manufactory Юн Кин-ман (Yeung Kin-man) заплатил $361 млн за два дома на соседних участках на пике Виктория, чтобы построить роскошный особняк. Biel Crystal Manufactory выпускает экраны для двух третей iPhone.

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