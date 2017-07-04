События

10:30 04.07.2017

Трансляция пресс-конференции председателя правления ПриватБанка А.Шлапака

Во вторник, 4 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция председателя правления ПриватБанка Александра Шлапака, посвященная итогам работы ПриватБанка за первое полугодие, результатам международного аудита финансовой отчетности банка и дальнейшей стратегии развития банка (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте press@privatbank.ua

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