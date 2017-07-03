Германская полиция сообщает о "большом количестве" жертв в результате ДТП с автобусом
Полиция Германии в понедельник сообщила о "большом количестве" жертв в результате ДТП с туристическим автобусом, передает агентство Associated Press.
"30 пассажиров были отправлены в больницы, некоторые серьезно пострадали. Другие, вероятно, погибли в горящем автобусе", - приводит агентство выдержки из заявления полиции.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, попал в ДТП в Баварии и загорелся.
На месте ДТП работают полиция и спасатели, трасса перекрыта.
Украинский консул выясняет у полиции, не было ли украинцев среди пассажиров.
По данным германских СМИ, автобус перевозил немецких туристов.