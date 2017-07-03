Луценко: по депутату Новинскому может быть новое представление в Раду - по экономическим преступлениям

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что по народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому может быть подано новое представление в Верховную Раду.

"Досудебное следствие в отношение народного депутата Новинского продолжается. Сейчас мы анализируем другие его действия, которые, вероятно, приведут нас ко второму обращению в Верховную Раду, которое будет связано с экономическими преступлениями", - сказал Ю.Луценко на заседании регламентного комитета парламента в понедельник, отвечая на вопрос, почему после дачи Радой разрешения на снятие с В.Новинского неприкосновенности ему до сих пор не подвялено подозрение.