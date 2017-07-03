Почти 60% американцев разочарованы Трампом на посту президента США

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг 57%, довольны работой американского лидера 37% респондентов, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Gallup.

Американские СМИ отмечают, что рейтинг неодобрения предшественников Д.Трампа - демократов Билла Клинтона и Барака Обамы - никогда не опускался до отметки в 60%, которого действующий президент США достиг в середине июня.

Недовольны работой Джорджа Буша-младшего в своем время были 60% американцев, однако этого показателя он достиг после пяти лет работы на посту президента США, отмечают издания.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.