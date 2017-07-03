Гужва обнародовал обращение журналистов "Страны" к послам стран G7 и представительству ЕС

Журналисты интернет-издания "Страна.ua" обратились к послам стран "Большой семерки" и к представительству ЕС в Украине по поводу давления властей на них.

Как сообщается на сайте издания, соответствующее обращение обнародовали на пресс-конференции в понедельник главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва и его заместитель Светлана Крюкова.

"Оказывается давление на судей апелляционного суда, чтобы они ужесточили меру пресечения для Игоря Гужвы. Возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть, уничтожить, создать прецедент для всего рынка журналистики. Заставить журналистов бояться", - говорится в обращении.

В связи с этим сотрудники издания просят послов о защите. "Мы призываем Вас… обратить внимание на давление на наше издание. Мы полностью открыты для диалога. Мы готовы рассказать обо всех деталях дела. Мы приглашаем вас в редакцию "Страны", чтобы показать, как мы работаем, и ответить на все ваши вопросы", - говорится в заявлении.

"Сейчас мы боремся не только за существование нашей интернет-газеты, но и за право на свободу слова в Украине. Если властям удастся нас уничтожить, давление резко возрастет и на все остальные украинские СМИ", - подчеркнули в издании.

Как сообщалось, И.Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. Утром 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Украины Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

В тот же день пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что руководителя интернет-издания "Страна.ua" И.Гужву и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). Вечером И.Гужве было вручено уведомление о подозрении в совершении этого преступления.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн. 26 июня адвокат И.Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что замглавреда "Страна.UA" Светлана Крюкова внесла залог. 27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.

Позже главред издания заявил, что его вызвали на 19 июля в Генеральную прокуратуру на допрос по делу о расстрелах на Майдане.