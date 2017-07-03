События

11:23 03.07.2017

ВСП удовлетворил представление о содержании судьи под стражей

Высший совет правосудия (ВСП) удовлетворил представление заместителя главного прокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого и дал согласие на содержание под стражей судьи Троицкого районного суда (Луганская обл.) Наталии Кривоклякиной, которая подозревается в получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба ВСП.

Н.Кривоклякина была задержана 30 июня 2017 года с поличным, сообщение о подозрении вручено 1 июля 2017.

ВСП изучив материал, пришел к выводу, что представление является обоснованным и достаточным для предоставления согласия на содержание суди под стражей, отмечено в сообщении.

"Напомним, что согласно ст.126 Конституции Украины без согласия ВСП судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора суда, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", – отмечено в сообщении.

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