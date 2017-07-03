События

02:27 03.07.2017

Электроснабжение восстановлено в более 350 населенных пунктах Украины

По состоянию на 20:00 2 июля аварийно-восстановительными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) и срабатывания системы защиты линий электропередач.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, осталось восстановить электроснабжение в 379 населенных пунктах 6 областей, а именно: Сумской - 167 н.п., Черкасской - 99 н.п., Черниговской - 36 н.п., Полтавской - 36 н.п, Киевской - 28 н.п . и Кировоградской - 16 н.п. К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 210 человек личного состава и 45 единиц техники.

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