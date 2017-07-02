События

16:27 02.07.2017

В ДПТ во Львовской области пострадали 4 пассажира автобуса

Четверо пассажиров автобуса пострадали в воскресенье в ДТП в селе Нежухив Стрийского района Львовской обласи, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в области.

По данным полиции, приблизительно в 12.30 в селе Нежухив возле райцентра Стрый 30-летний водитель рейсового автобуса "Косив-Трускавец" не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся.

В салоне находились 12 пассажиров. Четверо человек получили травмы, их отвезли в больницу для предоставления необходимой медпомощи.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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Интерфакс-Украина
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