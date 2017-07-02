Станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" в Киеве закрыты

Правоохранители Киева продолжают получать анонимные звонки о якобы минировании станций метро и по состоянию на 14.30 закрыты станции "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого", а также соответствующие пересадочные узлы.

"Внимание! Продолжаются анонимные звонки о минировании станций. Проверили и открыли "Оболонь" и "Минск". Проверяем "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого". Закрыты соответствующие пересадки", - сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в своей странице в Фейсбук.

Ранее в воскресенье около полудня станция метро "Театральная" и пересадочный узел со станцией "Золотые ворота" на некоторое время прекращали работу из-за анонимного звонка о якобы минировании, оказавшегося впоследствии ложным.