События

13:50 02.07.2017

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

В воскресенье днем и до конца суток в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные информацию Украинского гидрометцентра.

В связи с этим, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра.

В частности, гражданам рекомендуется плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. "Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - советуют в профильном ведомстве.

Также Управление по вопросам ЧС рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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