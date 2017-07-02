В Киеве не работает станция метро "Театральная" и пересадка

В воскресенье около полудня станция метро "Театральная" и объединенный с ней пересадочный узел на станцию "Золотые ворота" временно прекратили работу в связи с анонимным звонком о якобы минировании.

"Внимание! Станция "Театральная" + пересадка = не работают. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в официальном аккаунте в Твиттер.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на других станция метрополитена, а также в поездах по громкой связи сообщается о том, что указанные объекты временно не работают на вход и выход пассажиров по техническим причинам.