Порошенко поздравил украинских военных моряков с Днем ВМС и отметил их наградами

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных моряков с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и отметил государственными наградами военнослужащих это рода войск.

"История нашего флота берет начало в 1918 году, когда 29 апреля был торжественно поднят национальный флаг над кораблями флота Украинской Народной Республики. За это длительный период Военно-морские силы прошли сложный путь становления и развития. Передислоцированные в 2014 году с оккупированного Крыма в Одессу и Николаев соединения и воинские части Военно-морских сил заново возродились и существенно укрепили обороноспособность Украины", - говорится в обнародованном на сайте главы государства в воскресенье поздравлении П.Порошенко.

По его словам, несгибаемый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм военных моряков, проявленные во время обороны Донбасса, стали примером исключительной воинской доблести и чести.

"От имени Украинского народа искренне благодарю весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за преданность воинскому долгу и боевым традициям. Отдельное уважение тем, кто, не теряя веры в Победу, бьется с врагом на Востоке нашего государства, ежедневно рискует жизнью, выполняет боевые задачи в море и воздухе, защищая юго-восточные границы Украины. Земной поклон матерям, родителям, женам и детям военных моряков за выдержку и поддержку наших защитников. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и согласия, семейного благополучия и семь футов под килем", - говорится в поздравлении.

Также по случаю Дня ВМС ВСУ президент, подписав соответствующий указ, отметил военнослужащих государственными наградами за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени старшина Алексей Кулешов.

Орденом За мужество III степени награждены 13 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого - трое.

Медаль "За военную службу Украине" получили восемь военнослужащих ВМС Украины.

Медаль "За безупречную службу" II степени получил капитан 3 ранга Павел Рудь, а медалью "За безупречную службу" III степени награждены еще двое военных.

Трое военных награждены медалью "Защитнику Отечества".