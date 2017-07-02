События

10:28 02.07.2017

В Афганистане застрелили владельца авиакомпании Kam Air

Владелец авиакомпании Kam Air Замари Камгар убит в провинции Балх на северо-западе Афганистана при невыясненных обстоятельствах, сообщили в воскресенье представители местных властей.

"Полиция проводит расследование обстоятельств убийства господина Камгара в уезде Хульм. Исполнители и мотивы преступления неизвестны", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Ширхан Дурани.

По данным полиции, владелец авиакомпании Kam Air выехал в горный уезд Хульм вместе со своей семьей на охоту.

Главный врач центральной больницы Мазари-Шарифа имени Абу Али ибн Сина, административного центра провинции Балх Хваджа Нурмухаммад Файзи сообщил, что тело З.Камгара было доставлено в клинику в 8:30 утра с многочисленными огнестрельными ранениями, в том числе и в голову. Вместе с ним, по словам врача, было доставлено еще одно лицо, также с огнестрельными ранениями.

"Ему оказана медицинская помощь, состояние раненого стабильное" сообщил Файзи.

Бизнесмен З.Камгара основал авиакомпанию Kam Air 31 августа 2003 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, в результате которых 2 ВСУ погибли, трое получили ранения

Оркестры Национальной полиции установили рекорд Украины по исполнению гимна ЕС

Боевики в субботу совершили 9 обстрелов позиций сил АТО

МВД намерено реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях

Задержание в Италии бойца Нацгвардии Украины похоже на очередную российскую провокацию

ПОСЛЕДНЕЕ

ВМС Украины отмечают 25-летие

Умерла Алие Чийгоз, мать Ахтема Чийгоза

Путин подписал закон о включении прибрежным вод оккупированного Крыма в СЭЗ

В Лондоне прошел многотысячный антиправительственный митинг

Минприроды и ОБСЕ промониторят экологическую ситуацию на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Серверы
РЕКЛАМА