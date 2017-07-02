В Афганистане застрелили владельца авиакомпании Kam Air

Владелец авиакомпании Kam Air Замари Камгар убит в провинции Балх на северо-западе Афганистана при невыясненных обстоятельствах, сообщили в воскресенье представители местных властей.

"Полиция проводит расследование обстоятельств убийства господина Камгара в уезде Хульм. Исполнители и мотивы преступления неизвестны", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Ширхан Дурани.

По данным полиции, владелец авиакомпании Kam Air выехал в горный уезд Хульм вместе со своей семьей на охоту.

Главный врач центральной больницы Мазари-Шарифа имени Абу Али ибн Сина, административного центра провинции Балх Хваджа Нурмухаммад Файзи сообщил, что тело З.Камгара было доставлено в клинику в 8:30 утра с многочисленными огнестрельными ранениями, в том числе и в голову. Вместе с ним, по словам врача, было доставлено еще одно лицо, также с огнестрельными ранениями.

"Ему оказана медицинская помощь, состояние раненого стабильное" сообщил Файзи.

Бизнесмен З.Камгара основал авиакомпанию Kam Air 31 августа 2003 года.