События

13:51 01.07.2017

Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Пожар на территории лесничества в зоне отчуждения Киевской области (Чернобыльской зоне) ликвидирован в 13:25, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 1 июля пожар ликвидирован", - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в субботу.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.

К 18:00 пятницы, 30 июня, спасателям удалось сократить площадь пожара с 25 га до 7 га, а позже в тот же вечер – локализовать.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Италии арестован украинский военный, подозреваемый в убийстве итальянского фотографа в 2014 году на Донбассе

Луценко: мы близки к раскрытию дела об убийстве Вороненкова

СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса-вымогателя Petya.A

Боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки

Эстония вступает в полномочия председателя Совета ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 15 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе штата Арканзас

Следствие по делу о расстрелах на Майдане планируют закончить в IV кв.-2017 – Луценко

В Николаеве КОРД штурмовал квартиру вооруженных грабителей

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула вице-премьера Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси

В ближайшие сутки жара немного спадет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Обои
РЕКЛАМА