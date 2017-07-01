Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Пожар на территории лесничества в зоне отчуждения Киевской области (Чернобыльской зоне) ликвидирован в 13:25, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 1 июля пожар ликвидирован", - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в субботу.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.

К 18:00 пятницы, 30 июня, спасателям удалось сократить площадь пожара с 25 га до 7 га, а позже в тот же вечер – локализовать.