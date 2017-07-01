В ближайшие сутки жара немного спадет

В Украине в ближайшие сутки 2 июля жаркая воздушная масса отойдет на юг и восток Украины, жара немного спадет в западных, северных и центральных областях, сообщает Укргидрометцентр.

В центральных регионах, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с. В западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, в северных и западных областях 13-18°; днем 23-28°, на юго-востоке Украины 30-35°; во Львовской, Волынской и Ровенской областях прохладно: 18-23°.

В Киеве 2 июля ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 02 июля самая высокая температура днем была 33,8° в 1939 году, самая низкая ночью 7,3° в 1908 году.

В Украине 3 июля без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14-16°, днём 24-26°.

По состоянию на 9:00 субботы, 1 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-29°, в районе Приморского 17°; в Днепре возле Киева 23°.