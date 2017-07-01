В ООН одобрили сокращение бюджета миротворческих операций на $600 млн

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу согласилась на сокращение годового объема средств, выделяемого на миротворческую деятельность, на $600 млн - с $7,87 млрд до $7,3 млрд, сообщают западные СМИ.

Всего страны-члены ООН согласились направить $6,8 млрд на 14 миротворческих миссий. Выделение дополнительных $500 млн на финансирование операций на Гаити и в Дарфуре (Судан), как ожидается, одобрят в декабре.

СМИ отмечают, что решению о сокращении расходов на миротворческие операции предшествовало давление со стороны США, которые больше всех из стран ООН выделяют средств на эти цели. В Вашингтоне хотели сократить общий бюджет на эту деятельность на $1 млрд.

В свою очередь в ЕС настаивали на цифре бюджета в $7,3 млрд, напоминают СМИ.

По данным СМИ, всего Вашингтон оплачивает 28,5% бюджета миротворческих операций. Кроме США, главные страны, финансирующие эту сферу деятельности ООН - КНР, Япония, ФРГ и Франция.