События

23:50 30.06.2017

Пожар в Чернобыльской зоне локализован

Пожар на территории лесничества в зоне отчуждения Киевской области (Чернобыльской зоне) локализован на площади 7 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован в 20:15 на площади 7 га. Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Авиация ГСЧС сбросила около 184 тонн воды.

Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Всего к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек личного состава, в том числе вертолет Ми-8 и 2 самолета Ан-32П от ГСЧС.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 в Чернобыльской зоне на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.

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