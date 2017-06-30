Систему учета чиновников и портал вакансий госслужбы создадут в Украине до конца 2017 года за грант ЕС и ВБ

Единый портал вакансий госслужбы и систему учета государственных служащих планируется запустить до конца 2017 года в рамках первого этапа реализации проекта по укреплению системы управления государственными ресурсами за средства гранта Всемирного банка и ЕС, сообщил глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

"Каждый гражданин Украины сможет увидеть в разрезе каждого органа власти, начиная от районных администраций и до министерства, секретариата Кабинета министров, какие есть вакансии, требования к этой должности, когда оглашен конкурс, какие нужно подать документы", – отметил он на брифинге после подписания грантового соглашения в Киеве в пятницу.

По его словам, всю кадровую документацию госслужащих переведут в электронный режим, а также откроют доступ к информации о заработных платах госслужащих.

Службы управления персоналом смогут иметь всю информацию о кандидате, который претендует на ту или иную государственную должность, назвал одно из преимуществ новой системы К.Ващенко.

"Будут знать, какие у кандидата были выговоры, проблемы. Это упростит понимание, с кем ты работаешь… Часто искусственно удерживают вакансии, чтобы увеличивать фонд премирования, например. Есть люди, которые выполняют одинаковые функции", – назвал текущие проблемы глава Нацагентства.

Он отметил, что сокращение госслужащих не является самоцелью этой реформы, а может быть только следствием сокращения ненужных регуляторных актов и функций. "Сначала следует провести аудит. Тогда поймем, сколько госслужащих нам нужно. Это приведет к повышению эффективности госуправления и уменьшению расходов государства из бюджета на содержание госаппарата", – сказал К.Ващенко.

Как сообщалось, грант в размере EUR5 млн выделяется на реформирование сферы государственного управления и финансового сектора экономики. Деньги распределят между двумя проектами — создания системы прозрачных финансов и системы управления человеческими ресурсами.

Проект рассчитан на три года. По словам директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Сату Кахконен, первые результаты ожидаются на протяжении двух лет.