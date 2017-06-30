События

18:39 30.06.2017

СБУ задержала информатора "ДНР" при пересечении линии разграничения

Оперативники Службы безопасности Украины на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержали жителя временно оккупированной Горловки, входившего в состав информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины, задержали злоумышленника при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны временно оккупированной территории. Он передавал боевикам данные о местах размещения личного состава и техники ВСУ в районе проведения антитеррористической операции.

"Как установили сотрудники СБ Украины, информацию пособник террористов получал во время периодических поездок на подконтрольную Украины территорию для решения вопросов по возобновлению выдачи пенсии его отцу. Продолжаются следственные действия", - говорится в информации.

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