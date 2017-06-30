В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение пожара на площади 8га

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу днем продолжают тушение пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС на территории Лубянского лесничества Киевской области.

"По состоянию на 16.00 30 июня продолжается тушение пожара. Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил площадь пожара удалось уменьшить с 25га (по состоянию на вечер четверга - ИФ) до 8га", - сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Всего к тушению пожара привлечено 36ед. техники и 125чел. личного состава, из них от ГСЧС 16ед. техники и 63чел. личного состава (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П).

К этому времени авиацией СГЧС было сброшено около 176 тонн воды (40 сбросов). Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

"Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует", - подчеркивают в ведомстве.

Как сообщалось, по состоянию на 11.00 тушение пожара продолжалось. ГСЧС сообщила, что на протяжении ночи площадь пожара сокращена с 25-ти до 8 га.