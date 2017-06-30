Из Львова вывезена почти половина накопившегося мусора,- Зубко

По состоянию на пятницу из Львова вывезено 3 тыс. тонн твердых бытовых отходов из 6,5 тыс. тонн, ранее накопившихся в городе, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Сегодня вывезено уже более 3 тыс. тонн из тех 6,5 тыс. тонн, которые находятся на мусорных площадках Львова. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам в ходе мероприятий по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины в Киеве в пятницу.

Вице-премьер отметил, что Львов продолжает производить мусор, ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и не во всех районах (Галицкий и Лычаковский).

По словам Г.Зубко, Львовский городской совет в четверг принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов Львовской облгосадминистрации.