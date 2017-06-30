Международный совет по зерну снизил прогноз мирового сбора зерна в этом году

Международный совет по зерну (МСЗ) снизил прогноз мирового сбора зерна в этом году.

Как сообщается в июньском обзоре совета, общий урожай зерновых культур составит 2 млрд 049 млн тонн против 2 млрд 053 млн тонн, прогнозировавшихся в мае.

В частности, оценка сбора пшеницы снизилась до 735 млн тонн с 736 млн тонн в мае, кукурузы - до 1,025 млрд тонн с 1,026 млрд тонн, риса - до 486 млн тонн с 487 млн тонн соответственно.

В то же время прогноз мировой торговли зерном повышен до 349 млн тонн с 346 млн тонн, в том числе пшеницы - до 170 млн тонн со 169 млн тонн соответственно.

Оценка переходящих запасов зерна на 1 июля 2018 года составляет 480 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем прогнозировалось в мае. Прогноз переходящих запасов пшеницы повышен на 2 млн тонн, до 241 млн тонн, кукурузы - также на 2 млн тонн, до 199 млн тонн.