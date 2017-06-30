Вода в карпатских реках поднимется в пятницу из-за осадков, есть угроза схождения сели

В связи с ожидаемыми осадками в пятницу, 30 июня, в реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м (на малых водотоках - 0,3-1,0 м) над текущими уровнями, без негативных последствий, сообщает Укргидрометцентр.

"При сильных ливнях возможное формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГСЧС.