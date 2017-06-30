Один украинский военный погиб, четверо получили ранения в результате 22 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 22 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

"В результате плотных обстрелов один украинский воин погиб. Четверо бойцов сил АТО получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

На донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Чрезвычайно сложной ситуация была на участке линии соприкосновения "Авдеевка – Каменка", где боевики активно обстреливали позиции сил АТО не только из пехотного вооружения, но и плотно накрывали их из минометов, 122-мм артиллерийских систем и танков. Некоторые вражеские обстрелы продолжались по несколько часов и характеризовались чрезвычайно высокой интенсивностью. На этом же направлении поздно вечером под обстрел противника попали опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Там боевики использовали 120-мм минометы, вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

На приморском направлении под огнем противника оказались оборонительные укрепления ВСУ в районе Водяного, Гнутово, Талаковки и Павлополя. Там боевики вооружение калибром более 100 мм не применяли и открывали по украинским воинам огонь в основном из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении противник поздно вечером выпустил по несколько мин из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО в районе Счастья и Попасной. Кроме того, вблизи Попасной враг бил из зенитной установки и стрелкового оружия.

"Во время отдельных боевых эпизодов, чтобы подавить огневые средства противника и сохранить свои жизни и здоровье, украинские военнослужащие были вчера вынуждены несколько раз открывать огонь на поражение. При этом, наши подразделения использовали исключительно вооружение, которое не противоречит требованиям Минских соглашений", - отмечают в штабе.