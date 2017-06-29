События

23:39 29.06.2017

Одесская облорганизация "Оппозиционного блока" исключила из партии часть депутатов Одесского горсовета

Одесская облорганизация "Оппозиционного блока" исключила из партии часть депутатов Одесского горсовета за нарушение партийной дисциплины и дискредитацию партии.

Как сообщила пресс-служба организации, такое решение было принято на заседании Политсовета Региональной организации ПП "Оппозиционный блок" в Одесской области в четверг.

В сообщении отмечается, что партийность утратила "большая часть" членов фракции "Оппозиционного блока" в Одесском городском совете. Поэтому "Оппозиционный блок" также направит на имя городского головы Одессы Геннадия Труханова письмо с информацией о том, что депутатская фракция в Одесском горсовете больше не представляет интересы партии, ее существование не соответствует нормам действующего законодательства.

Кроме того, партия начинает готовить процедуру отзыва указанных депутатов горсовета.

По информации источника агентства в политсиле, речь идет о 8 депутатах: председателе фракции Оксане Гончарук, депутатах Вячеславе Беженаре, Дмитрии Вишнякове, Василии Иеремии, Денисе Ковале, Ольге Кулакевич, Викторе Новаке, Лилии Рогачко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В чернобыльской зоне горит 25 га леса

ЕВС оповестил Украину о штрафе в связи с отказом допустить россиянку Самойлову на "Евровидение"

Луценко внес представление на арест Добкина

Присяжные признали виновными всех подсудимых по эпизоду об убийстве Немцова

В горсовете Херсона проходят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-секретарь Белого дома объяснила резкие слова Трампа в адрес журналистов тем, что он "всегда дает сдачи"

Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: прошу журналистов не распространять фейки

Ливень вызвал наводнения в Тбилиси, ураган оставил без света жителей Рустави

Львовский горсовет передал функции вывоза отходов областной госадминистрации

НАБУ и ФБР еще два года будут сотрудничать в сфере расследования коррупционных преступлений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить брюки спортивные на price.ua
РЕКЛАМА