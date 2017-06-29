Ливень вызвал наводнения в Тбилиси, ураган оставил без света жителей Рустави

Сильный ливень с ураганным ветром, обрушившиеся вечером в четверг на Тбилиси, создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы и ее окрестностях, подтопив дороги и ограничив передвижение транспорта.

Как сообщают местные СМИ, в центральной части города, а также в районах Самгори и Исани, поселке Варкетили водные потоки наводнили дороги, подвалы и первые этажи домов. На местах мобилизованы бригады Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, которые уже приступили к откачке водной массы из затопленных зданий.

Непогода создала проблемы и на выездных дорогах из Тбилиси. На автомобильной трассе в направлении Рустави в районе Поничала, а также на дороге, ведущей в Кахетию, в районе села Гомбори сошли оползни, перекрывшие движение транспорта. На нескольких участках из-за сильного ветра вырванные с корнем деревья упали на автомобили, в которых, к счастью, никто не оказался.

По информации СМИ, ураган с ливнем повредили 110-киловольтную линию электропередачи, а также фидеры в городе Рустави, в результате чего большая часть этого города, одного из крупных индустриальных центров страны, осталась без света.

Сообщается, что несмотря на непогоду, технические службы компании Energo-Pro Georgia оперативно выехали на место и обещают в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии обесточенным районам города.