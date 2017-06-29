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19:58 29.06.2017

Кибератака - это составляющая гибридной войны РФ против Украины

Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса в Украине была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности, а также активно использовались возможности "серого интернета", рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, в четверг состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности, во время которого была проанализирована последняя масштабная кибератака на информационные системы предприятий и ведомств Украины 27 июня.

"Распространение этого компьютерного вируса и анализ взлома информационных систем дает нам возможность говорить, что это составляющая гибридной войны, которую ведет против нас Россия" - отметил А.Турчинов во время заседания.

По его словам, уже можно говорить, как распространялась кибератака.

"Прежде всего, это происходило за счет системы обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота. Также была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже имела вопросы СБУ о сотрудничестве с российскими спецслужбами", - сообщил секретарь СНБО.

В то же время, по его словам, активно использовались системы "серого интернета", в частности, возможности VPN, ТОR и так далее, "которые активно рекламируются на российских ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО".

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