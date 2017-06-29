Суд приговорил сотрудницу т.н. "МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" к 11 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы т.н. "министерства государственной безопасности "ДНР", гражданки РФ Ларисы Чубаровой с позывным "Тереза" и приговорил ее к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

"Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст.110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, Л.Чубарова в начале 2014 года стала активной участницей харьковского "Антимайдана" и участвовала в пророссийских протестных акциях. "Прокуратура доказала в суде, что в июня 2014 года женщина решила принять участие в деятельности т.н. ДНР и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", занимала должность т.н. коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, захваченных террористами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сотрудники Управления СБУ в Харьковской области собрали доказательства непосредственного участия подозреваемого в допросах пленных - как мирных местных жителей, так и военных ВСУ. Л.Чубарова занималась поиском и передачей представителям "ДНР" сведений о численности личного состава, виде и количестве вооружения и военной техники, передвижении соединений и подразделений ВСУ, анализом разведывательной информации. В ее "служебные обязанности" входили материально-техническое обеспечение деятельности "ДНР", формирование отдельных групп разведывательного назначения с целью военного сопротивления ВСУ.

Адвокат Л.Чубаровой Александр Шадрин заявил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что считает приговор необоснованным и намерен его обжаловать. "Мы считаем вину недоказанной. Мы требовали оправдательного приговора и будем подавать апелляционную жалобу", - сказал он.

Как сообщалось, 7 апреля 2015 г. сотрудники правоохранители задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове, которой оказалась гражданка РФ, сотрудница т.н. "министерства государственной безопасности "ДНР" с позывным "Тереза", которая в начале 2014г. была активной участницей пророссийских протестных акций в Харькове, а после начала боевых действий на Донбассе выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне т.н. "ДНР". В феврале 2015г. "Тереза" по координации руководителя одного из управлений т.н.МГБ ДНР с позывным "Док" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. В результате проведения неотложных следственных действий по месту временного проживания задержанной было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

22 сентября 2015г. обвинительный акт в отношении Л.Чубаровой был направлен в суд. Ей инкриминировалось совершение преступлений по ч.4 ст.260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст.110 (посягательство и территориальную целостность и неприкосновенность государства) Уголовного Украины.