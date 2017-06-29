События

16:26 29.06.2017

Два человека погибли, еще два получили ожоги от удара молнии во Львове

Во Львове два человека погибли от удара молнии, еще два госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции во Львовской области.

"Около 15:00 в полицию поступило сообщение, что на Левандовском озере от удара молнии погибли два человека: 9-летняя девочка и мужчина, личность которого устанавливают", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская в четверг.

Также, по данным полиции, сильные ожоги получили 7-летний мальчик и его отец. Их госпитализировали.

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