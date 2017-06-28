Порошенко приветствовал продление ЕС санкций против РФ: цена неоимперских амбиций растет

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал завершение Советом ЕС письменной процедуры, в результате которой утверждено продление на 6 месяцев ограничительных мер секторального экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

"Приветствую решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года… Солидарность с Украиной крепнет, цена агрессии и неоимперских амбиций растет", - написал П.Порошенко в своем официальном аккаунте в Твиттер в среду.

Как сообщалось, 28 июня Совет ЕС завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

В опубликованном Советом ЕС официальном коммюнике говорится, что это решение следует из информации, которую президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель доложили 22 июня Европейскому Совету о ситуации с выполнением Минских соглашений. "Эта оценка открыла путь продлению санкций на новый период в шесть месяцев", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Совет ЕС дал сегодня официальный ход этому решению единогласно в результате письменной процедуры в соответствии с правилами, применяемыми к любому решению такого типа", - отмечается в документе.

В коммюнике напоминается, что ограничительные меры изначально были введены 31 июля 2014 года на срок в один год в ответ на "действия России, дестабилизирующие Украину".

Санкции были усилены в сентябре 2014 года. "Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

"19 марта 2015 года Европейский Совет решил связать продолжительность действия этих санкций с полным выполнением Минских соглашений, которое предусматривалось на 31 декабря 2015 года. Учитывая, что этот срок не был соблюден и Минские соглашения до сих пор полностью не реализованы, Совет ЕС продлил санкции", - объясняют в Брюсселе.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) в пресс-релизе, выпущенном на русском языке, перечисляет содержание мер, продленных последним решением Совета ЕС.

Речь идет об "ограничении доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм".

Секторальные санкции накладывают "экспортное и импортное эмбарго на торговлю оружием".

Они вводят запрет "на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии".

Продленные меры ЕС ограничивают "доступ России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти".

ЕВС также отмечает, что в дополнение к этим экономическим санкциям действуют другие ограничительные меры ЕС, "введенные в ответ на кризис в Украине".

Это индивидуальные ограничительные меры, а именно: запрет на выдачу виз и замораживание активов, которые в настоящее время действуют в отношении 150 лиц и 37 организаций до 15 сентября 2017 года, а также ограничительные меры в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", которые действуют только на территории Крыма и Севастополя и которые были недавно продлены до 23 июня 2018 года.