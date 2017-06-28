Боевики обстреляли жилые кварталы Красногровки

Около 15.00 среды, 28 июня, незаконные вооруженные формирования ОРДО совершили обстрел жилых кварталов населенного пункта Красногоровка Донецкой области, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. К счастью, в это время людей в школе не было. Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК, размещенном на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК считает вероятными провокации в населенных пунктах Донецкой области со стороны боевиков.

"Украинская сторона СЦКК также предостерегает, что НВФ ОРДО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Донецком направлении, как на территории подконтрольной правительству Украины, так и на территории ОРДО, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные силы Украины, с тем, чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем боевики незаконных вооруженных формирований осуществили обстрел из минометов калибра 120мм жилого квартала города районного значения в Марьинском районе Донецкой области Красногоровка, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.