События

17:59 28.06.2017

Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить торжества в Париже по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии, сообщает в среду Елисейский дворец.

Торжества по случаю Дня взятия Бастилии будут проходить в Париже 14 июля. Этот национальный праздник по традиции откроется большим военным парадом на Елисейских полях, принимать который будет верховный главнокомандующий страны - президент.

Этот национальный праздник Франции связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление о празднике было принято 6 июля 1880 года.

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